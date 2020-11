Auto in un burrone, Jacopo muore a 26 anni: gravi due amici. Il sindaco: «Sarà dura non trovarti dietro il bancone»

Il sorriso di Jacopo dietro il bancone del bar dove lavorava ad Ascoli Piceno era sempre pronto ad accogliere i clienti che di lui ricordano «la gentilezza», «la cordialità». «Era davvero un bravo ragazzo», ripetono ancora sconvolti dalla notizia della sua morte. Ieri sera, Jacopo Bachetti, 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 22 a Venagrande. Stava rientrando a casa con due amici, che viaggiavano con lui nella sua Audi TT, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 24, che ora lottano tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli e in quello di San Benedetto del Tronto.

I tre stavano rientrando a casa quando, per cause al vaglio dei carabinieri, la vettura su cui viaggiavano è finita fuori strada in una scarpata di circa 30 metri. Jacopo e gli altri due giovani sono stati sbalzati fuori dalla vettura che ha proseguito la sua corsa fino alla fine del burrone. Una zona impervia e non è stato facile per vigili del fuoco e sanitari prestare i primi soccorsi. Bachetti è deceduto poco dopo mentre gli altri due feriti, che avevano dato l'allarme, sono stati trasferiti al pronto soccorso. Le loro condizioni sono gravi.

Il dolore

La comunità è in lutto. «Una notizia terrificante quella della tua scomparsa, Jacopo. Sarà impossibile dimenticare il tuo sorriso e la tua voglia di vivere, sarà dura non trovarti dietro il bancone del bar sempre pronto a strapparmi una risata e a fare lo stesso con tutti i clienti. Un abbraccio ai familiari per questo dolore così straziante, condoglianze da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale. Ciao Pino”. Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dal sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

