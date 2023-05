Patente, tessera elettorale e sanitaria: tutto sullo smartphone con l’app Io

di Lorena Loiacono

Tutto a portata di mano. Anzi, di clic. Entro il primo semestre del 2024 sarà possibile infatti lasciare a casa tutti i documenti che generalmente sono chiusi nel portafoglio. Saranno infatti registrati nella App Io. Una rivoluzione che rientra negli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

PORTAFOGLIO DIGITALE

Sullo smartphone sarà infatti possibile avere la patente, la tessera sanitaria e la scheda elettorale. L’App IO, in tutto compatibile con i canoni europei, come un vero e proprio portafoglio ma in versione digitale conterrà al suo interno tutti i documenti in formato elettronico ma assolutamente validi proprio come quelli cartacei. A certificarne la validità sarà l’utilizzo di Spid o della carta di identità elettronica per la registrazione. Anche su questo aspetto dovrebbero esserci delle novità visto che la strada sembra essere quella di utilizzare una sola identità digitale. Sarà PagoPa a inserire nella app tutto ciò che serve al cittadino per comunicare con la pubblica amministrazione.

SEMPRE IN LINEA

In questo modo, infatti, il cittadino potrà comunicare più facilmente su più fronti: la patente digitale sarà accessibile per qualunque verifica, senza portarla in tasca ma sempre disponibile, così come la tessera sanitaria potrà dialogare con la sanità, ad esempio per prenotare visite ed esami e per scaricare risultati medici.

UN MAXI CONTENITORE

Il Governo Meloni sta pensando di sfruttare le potenzialità della app inserendo anche altri tipi di documenti che andranno ad ampliare il portafoglio digitale, come la Carta europea della disabilità o i i titoli di studio, ad esempio i certificati di diploma o di laurea. A mano a mano, quindi, App Io conterrà tutto ciò che serve al cittadino per semplificarsi la vita.

APP DA GRANDI NUMERI

App Io, progettata nel 2018 e diffusa nel 2002, può diventare un esempio anche livello europeo visto che come Digital wallet nazionale sta provando ad accelerare sui progetti della Commissione europea che ha proposto l’istituzione di un European digital identity wallet. La app in effetti sta già marciando velocemente con i suoi quasi 34 milioni di download, con l’integrazione di quasi 200 mila servizi digitali, messi a disposizione da 12.800 enti che ogni mese inviano circa 20milioni di messaggi al mese.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA