Apostolico, nuovo caso: «Il figlio aggredì un poliziotto». Lei lo difese al processo, assolto

Nuovo caso che vede coinvolta la giudice Jolanda Apostolico, magistrato assurto alle cronache per la mancata applicazione del decreto Meloni sui migranti. Il figlio, Francesco Moffa, 26 anni, è stato protagonista di una manifestazione finita in violenze a Padova nel 2019 per le quali andò a processo. In aula, a prendere le sue difese, anche la madre. Fu infine assolto a febbraio di quest'anno.

Il figlio di Apostolico

La vicenda - scrive il Messaggero - riguardava una contromanifestazione organizzata dai centri sociali in risposta ad un corteo antiabortista di Forza Nuova. Moffa con il suo gruppo si scontrò con la polizia, tirando un pugno ad uno scudo di una agente, e per questo venne indagato per resistenza a pubblico ufficiale assieme ad altri 14 giovani per venire poi assolto dal giudice monocratico.

