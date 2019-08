«Non voglio mia figlia e mio genero al mio funerale», le ultime volontà di Anita scritte sui manifesti funebri

Martedì 27 Agosto 2019, 08:56

Muore e come ultimo desiderioÈ successo a Fontanafredda, in provincia di Cuneo dove Anita, unaha chiesto esplicitamente che le due personee, per rendere la cosa più incisiva, le sue volontà sono state riportare anche nei manifesti funebri in strada.La signora Anita era ricoverata all’ospedale di Spilimbergo, dove è deceduta per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. A riportare in grassetto le volontà dell'86enne è stato il figlio Loris, che al Messaggero Veneto ha spiegato che tra la madre e la sorella c'erano da tempo liti anche piuttosto accese finite persino nelle aule dei tribunali. La lite è degenerata fino a portare all'interruzione totale dei rapporti, Anita voleva persino cambiare la serrature di casa.Nonostante la malattia però la donna non ha mai perdonato la figlia, così ha chiesto all'altro figlio di non farla partecipare alle esequie. I funerali si sono svolti senza la presenza dei due, tra lo stupore dei presenti e dello stesso parroco.