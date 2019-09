Andrea, 26 anni, ha un melanoma molto aggressivo: «Aiutatemi, ho bisogno di 600mila euro per curarmi»

Sabato 7 Settembre 2019, 16:33

Il ragazzo ha iniziato la chemioterapia, maPer questa ragione Andrea ha lanciato una raccolta fondi di 600mila euro suEcco le parole di Andrea sulla piattaforma di crowfunding: «». Il melanoma, diagnosticato nel 2014, è al IV stadio. «L'abbiamo scoperto per caso - continua - a seguito della rimozione di una bolla sul piede. Ho iniziato a sottopormi a degli interventi chirurgici, prevalentemente di debulking.Purtroppo tutti i miei sforzi e i sacrifici non hanno portato a grandissimi risultati, anzi, a dire la verità, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione».. La terapia consiste «nell’asportare parte del materiale tumorale – spiega Andrea su GoFundme – estrarne i linfociti (il nostro esercito contro tutte le malattie), riprodurle in vitro, potenziarle e creare dei vaccini che una volta iniettati nel corpo possano contrastare l’avanzamento della malattia».Per sottoporsi a questa cura Andrea ha lanciato una raccolta fondi: «Vorrei entrare in cura allo Sheba Medical Center in Israele.La somma richiesta sembra esagerata, ma quello che non verrà speso, lo girerò per cercare di trovare una soluzione a questa malattia che sta infestando moltissime persone e che purtroppo non guarda in faccia a nessuno».La campagna di raccolta fondi è raggiungibile sul sito