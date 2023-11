Esce da scuola dopo i colloqui: «Ho mal di testa». Prof trovata morta in casa: studenti sotto choc

di Antonio Pio Guerra

È uscita ieri (29 novembre) dai colloqui con i genitori dei suoi amati studenti, dicendo a chi l'ha incrociata di avere mal di testa. Ma nessuno avrebbe mai pensato alla tragedia che si sarebbe consumata da lì a poco. Se n'è andata improvvisamente, nella notte, Roberta Evangelista, docente di Scienze motorie alle medie Donatello dell'Istituto Cittadella-Hack di Ancona.

Il racconto di amici e colleghi

Stando al racconto di colleghi ed amici, la docente - originaria di Mestre - sarebbe stata vista in vita per l'ultima volta intorno alle 18 di ieri, quando avrebbe terminato i colloqui pomeridiani coi genitori. Rincasata nella sua abitazione, doveva viveva da sola, Evangelista è stata ritrovata senza vita dai Carabinieri intorno alle 8.30 di stamattina. I colleghi dell'istituto, allarmati dalla sua assenza - era previsto che si sedesse in cattedra alla prima ora - e dalle mancate risposte a messaggi e telefonate, hanno quindi allertato i militari. Sgomenta l'intera comunità scolastica della Cittadella-Hack, compresi i ragazzi delle 9 classi in cui insegnava la docente: all'uscita di scuola gli studenti, ancora sotto choc, hanno firmato un cartellone condividendo il dolore ed i ricordi.

In lutto anche i Dolphins Ancona, la società sportiva dove Evangelista militava da tempo e dove aveva contribuito significativamente alla creazione di un gruppo giovanile. Ancora ignote le cause della morte, probabilmente un malore. Amici e conoscenti escludono soffrisse di qualche patologia, o almeno non ne aveva mai parlato con nessuno. C'è attesa per sapere dove e quando si terranno le esequie: possibile che un rito funebre si tenga sia ad Ancona che nel veneziano, sua terra d'origine.Grandi e piccoli piangono Roberta Evangelista.

Il ricordo toccante di Francescangeli

Tra i vari ricordi - tra cui quello del presidente dell'Unione Rugbistica Anconitana Ernesto Cimino - particolarmente toccante il messaggio del numero uno del Cus Ancona David Francescangeli: «Quanti progetti sportivi fatti insieme!!! Quante chiacchierate!!! Quell'abbraccio istintivo quando ci incontravamo, carico di stima reciproca!!! Proprio ieri ci siamo incrociati con lo sguardo ai colloqui a scuola ed eri Tu, come sempre!!! Un vuoto incolmabile per il mondo della scuola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA