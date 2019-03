Napoli choc, ambulanza sequestrata all'Ospedale del Mare: era senza assicurazione

Ambulanza sprovvista di assicurazione sequestrata dalla polizia nel parcheggio dell’Ospedale del Mare. Era in procinto di effettuare il trasporto di un paziente a Napoli. Sulla vicenda interviene Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e componente della commissione Sanità: «Ripetutamente abbiamo denunciato la presenza di estranei e faccendieri all’interno degli ospedali napoletani. Vale a dire una pletora di personaggi e società private che a vario titolo, senza avere né requisiti né competenze, traffica all’interno dei nosocomi cittadini. Ulteriore conferma arriva dall’episodio verificatosi all’interno del parcheggio dell’Ospedale del Mare, quando l’ambulanza di una società privata, in procinto di effettuare il trasporto di un paziente, è stata sequestrata dalla polizia stradale in seguito ad un controllo perché risultata sprovvista di assicurazione. Chi non ha i requisiti amministrativi e sanitari stia fuori dagli ospedali, bonificare i nosocomi dai cialtroni».



Per Guido Bourelly, amministratore delegato di Bourelly Health Service, «Non c’è regolamentazione, occorre un accreditamento all’Asl. Vale a dire creare un albo a cui si iscrivono tutte le società dimostrando di avere pienamente le carte in regola».

