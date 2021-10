Alessio Madeddu ucciso a colpi di accetta, l'assassino dello chef è un panettiere. «Ammazzato per motivi passionali»

È stato un panettiere ad avere ucciso a colpi di accetta lo chef sardo Alessio Madeddu davanti al suo locale. L'uomo, Angelo Brancasi di Sant'Anna Arresi, ha confessato nella notte.

Madeddu ucciso a colpi di accetta: aveva partecipato a "4 Ristoranti" - la maledizione degli chef

Brancasi, riferisce il quotidiano l'Unione Sarda, lo ha prima attirato fuori dalla dependance in cui Madeddu era ai domiciliari in seguito alla condanna per un duplice tentato omicidio, poi lo ha ferito lungo il vialetto, infine i fendenti fatali. La vittima ha tentato di difendersi da quella furia cercando riparo verso casa, inutilmente.

Brancasi, difeso dall’avvocato Roberto Zanda, è stato trasferito a Uta. Sono stati nel frattempo acquisiti i filmati delle telecamere usate dal cuoco, conosciuto per la sua partecipazione al programma di Alessandro Borghese “4 ristoranti”, per controllare la zona.

L'omicida al pm Rita Cariello ha raccontato di aver colpito Madeddu per motivi passionali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 08:59