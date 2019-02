Alessio Carmagnini si accascia e muore a 21 anni: sport in lutto. «Era un atleta, è inspiegabile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovanissimo maestro di tennis,, è morto ieri in un centro sportivo di Firenze in cui lavorava come allenatore: una tragedia che ha lasciato increduli e sconcertati i frequentatori della struttura, come scrive il quotidiano La Nazione. Alessio si sarebbee avrebbe perso la vita poco dopo, senza mai riprendere conoscenza.Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, si trovava nel centro sportivo per parlare con uno degli atleti e stava per iniziare una lezione su un campo, quando si è sentito male: l’accaduto ha stupito echi lo conosceva, dato che Alessio aveva uned era molto attento sia ai controlli medici sia al suo stile di vita. Dopo un’ora di tentativi per rianimarlo, i medici si sono arresi e il 21enne non ce l’ha fatta a sopravvivere.L’ultima visita di idoneità sportiva, scrive La Nazione, Carmagnini l’aveva effettuata a fine gennaio, poco più di due settimane fa: sulla sua morte indagano i carabinieri di Calenzano e Signa, mentre la salma, attualmente nel reparto di Medicina legale del Careggi di Firenze, sarà probabilmente sottoposta ad autopsia, prima di venire restituita alla famiglia per i funerali.