Il dolore di Eleonora Daniele: «Ciao anima bella, ci mancherai tanto»

Aveva sempre una parola di incoraggiamento. Mi ha difesa e sostenuta come poche altre colleghe. Lei era così, generosa e positiva nei confronti del prossimo. Tutto il resto è ignoto e dolorosissimo... elegante, bellissima, compita. Non posso crederci #AlessandraAppiano — francesca barra (@francescabarra) 3 giugno 2018

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28

«Elegante, bellissima, compita. Non posso crederci», cosìricorda Alessandra Appiano, la nota scrittrice volto della tv morta molto probabilmente suicida a 59 anni compiuti il 30 maggio.«Aveva sempre una parola di incoraggiamento. Mi ha difesa e sostenuta come poche altre colleghe. Lei era così, generosa e positiva nei confronti del prossimo. Tutto il resto è ignoto e dolorosissimo... », si legge nel tweet della giornalista lucana moglie diAlessandra Appiano è stata autrice di numerosi libri tradotti in paesi europei. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto volontario.In un ultimo post scriveva: «Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo...».