Anche con le agenzie Sermetra, il pagamento per le Pratiche Auto con PagoPA

Pagamenti più sicuri per le pratiche auto e per il bollo in tutte le agenzie collegate a Sermetra: è il decollo definitivo del PagoPA, la piattaforma realizzata dall’Agenzia per l’Italia Digitale per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche. In tal senso l’Italia è all’avanguardia in Europa per aver realizzato questa innovativa ed efficace infrastruttura di pagamento. Dal prossimo dicembre, oltre al bollo auto, anche le somme relative alle pratiche automobilistiche presentate al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dovranno transitare sul nuovo sistema. Un cambiamento importante, che si unisce a quello quasi contemporaneo del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che sostituirà la carta di circolazione e il certificato di proprietà dal 1 gennaio 2020. Due scadenze che vedono le Agenzie già pronte, poiché è dal gennaio scorso che Sermetra ha implementato nei propri sistemi la modalità di pagamento PagoPAcon strumenti di moneta elettronica, registrando a tutt’oggi oltre 100 milioni di euro di transazioni. Al riguardo, nel 2020, oltre 1,5 miliardi di euro di pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione dalle agenzie collegate alla piattaforma del Gruppo Sermetra, transiteranno nella nuova modalità PagoPA. Luca Andreoli – Presidente del Gruppo Sermetra Holding – ha così commentato: “Siamo molto fieri dei risultati raggiunti. Grazie alla vocazione ad integrare servizi a valore aggiunto sulle nostre piattaforme in cloud ed alla capacità di sviluppare solide partnership con primari Istituti di Pagamento e di Credito, stiamo facendo valere il nostro ruolo anche nel settore dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, con numeri impressionanti che testimoniano l’affidabilità dei servizi erogati. Da sempre con le nostre aziende assecondiamo la Pubblica Amministrazione nel suo percorso di trasformazione digitale, contribuendo così a disegnare una sussidiarietà fortemente connotata dalla tecnologia. I cittadini potranno quindi continuare a rivolgersi con fiducia alle agenzie che erogano i nostri servizi legati alla circolazione dei mezzi di trasporti, con la certezza di trovare tecnologie all’avanguardia oltre alla consueta consulenza specialistica.” Grazie al Gruppo Sermetra, dunque, alle agenzie basteranno pochi click per effettuare in sicurezza tutti i pagamenti legati alle pratiche del PRA, ai relativi atti di vendita ed alle tasse automobilistiche. Si tratta di un garanzia importante per il cittadino-utente, nella cornice di un sistema pubblico di pagamento efficiente, standardizzato e sicuro. Martedì 12 Novembre 2019, 22:48

