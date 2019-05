Abusi sessuali sul bus sulla minorenne disabile: pensionato-orco

Cinque anni di carcere per l’orco della porta accanto, il mostro che non ti aspetti, arrestato dal personale della Polizia del Commissariato di Urbino l’8 marzo scorso. Il pensionato di 72 anni era stato accusato, nella flagranza continuata del reato di violenza sessuale su minorenne disabile. La lettura della sentenza è avvenuta questa mattina in camera di consiglio. Dalla voce del giudice Massimo Di Patria la decisione anche dell’interdizione dai pubblici uffici, 22mila euro di risarcimento danni e il divieto a vita dagli uffici di tutela e curatela e amministrazione di sostegno.



L’uomo-orco, nell’ambito di un’attività di volontariato, era solito accompagnare da scuola a casa, circa 15 minuti di tragitto, una sedicenne urbinate, disabile fisica e mentale, tramite un pulmino con autista messo a disposizione dal Comune locale, in via esclusiva, per le esigenze di quest’ultima. Gli investigatori accertavano che in più occasioni il 72enne, durante il tragitto da scuola a casa, approfittando dell’assenza di altri passeggeri aveva morbose e raccapriccianti attenzioni. Mercoledì 29 Maggio 2019, 15:47

