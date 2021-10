Oggi lunedì 11 ottobre Barbanera consiglia: miele, non solo dolcezza

In un lunedì di Luna crescente – come oggi – il miele ci salverà. Alimento naturale dalle mille virtù, il buon prodotto delle api si raccoglie in vari momenti dell'anno, tra cui l'autunno. Così proprio in questi giorni in cui il passaggio stagionale chiede una rapida capacità di adattamento alle nuove condizioni, il miele può rivelarsi un aiuto efficace. In caso di spossatezza, debolezza o di lavoro intenso, ci si può ricaricare assumendo tre volte al giorno, lontano dai pasti, un cucchiaino di miele di quercia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 10:06

