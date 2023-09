U&D, Elga Enardu e Diego Daddi amore al capolinea. Lei fa le valigie e va via: «Riparto da qui, col cuore a pezzi»

di Redazione web

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati. A lanciare l'allarme della separazione di una coppia amatissima conosciutasi all'interno del programma di Uomini e donne è la stessa Elga, sorella gemella di Serena Enardu, altro volto noto in trasmissione, che con le sue Instagram stories ha fatto preoccupare i suoi fan. Valigie, lacrime e una confessione chiarissima: «Riparto da qui, col cuore a pezzi».

Scopriamo insieme cos'è successo.

Elga e Diego

«Buongiorno, leggermente sconvolta… ma forte - ha detto Elga nelle sue Instagram stories -.

Poi la foto alle valigie, con la didascalia: «Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi». E ancora: «Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)».

La crisi

La coppia, poche ore prima, aveva pubblicato un selfie insieme, poi la crisi. Non è chiaro cosa sia successo e quali siano le motivazioni per cui Elga Enardu abbia scelto di lasciare il nido d'amore. Lui, in merito, non si è ancora espresso, ma pare non ci siano dubbi: i due si sono lasciati.

