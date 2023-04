Uomini e Donne, rissa sfiorata tra una tronista e una dama: ecco cosa è successo

di Redazione Web

Rissa sfiorata a Uomini e Donne. Protagoniste di un siparietto trash sono state la tronista Nicole e la dama Roberta. Le due hanno iniziato a battibeccare dopo l'ingresso di Nicole in studio. La tronista stava raccontando delle sensazioni su alcuni corteggiatori che secondo lei avrebbero più pensato a difendersi da Roberta che a lei.

I toni accesi

Nicole ha così lanciato una frecciatina a Roberta, dopo che aveva mandato via un ragazzo sceso per lei. La tronista ha affermato: «Magari ai prossimi che scendono per Roberta facciamogli dire che hanno già una frequentazione fuori, così magari un po’ di interesse». La frase ha mandato su titte le furie la dama che si è alzata e si è messa faccia a faccia con la tronista gridandole davanti anche parole che sono state poi censurate in fase di montaggio.

La frecciatina

Il litigio è andato avanti a lungo con Nicole che ha continuato a parlare con il suo tono molto pacato, mentre Roberta gridava. Quando i toni sembravano placarsi, un'altra frase ha acceso gli animi. Nicole ha affermato: «A me gli uomini mi corteggiano e con te vorrebbero passare una notte sola». Subito è arrivata la replica della dama che ha detto: «Si vede che io nella notte sarò da 10 e lode». Maria è però intervenuta per fermare la discussione ed andare avanti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 14:01

