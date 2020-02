Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Ti conosce tutta l'Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi l'amore»

Ora è felicemente fidanzato, ma durante la sua lunga permanenza al trono over di “Uomini e donne”, Giorgio Manetti è stato molto vicino alla dama Gemma Galgani, ancora in trasmissione in cerca d’amore. Giorgio non ha dimenticato la sua dama, a cui riserva però qualche critica.

Leggi anche > Grande Fratello Vip 2020, l'ingresso di Sossio Aruta divide il web

Come l’acerrima nemica di Gemma, Tina Cipollari, Giorgio ritiene che il tempo trascorso in trasmissione sia un po’ troppo: “Io sono felice con la mia compagna (Caterina) – ha spiegato a “NuovoTv” - Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore. È difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne da tanto tempo possa ancora dire: “Sto cercando l’amore”. Ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore.

Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tivù a raccontare storie varie. La gente non è stupida“.

Giorgio ha anche spiegato perché, al contrario di Gemma, ha lasciato “Uomini e donne”: “La De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio, ho potuto dimostrare qual è la mia vera personalità.

A un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio. Anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA