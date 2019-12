Uomini e donne, Alessandro Basciano dopo la delusione: «Non ho rimpianti, ora vorrei diventare tronista»

Venerdì 20 Dicembre 2019, 20:17

“Sapevo che non sarei stato la scelta, ma ho voluto rischiare il tutto per tutto. Oggi cerco ancora una ragazza come Giulia”, a parlare il corteggiatoredopo la scelta nel trono classico di Giulia Quatrociocche, ricaduta sul suo “avversario” Daniele Schiavon.Nonostante le lacrime versate, lui se l’aspettava: “In questi giorni ho ritrovato un po' di tranquillità, nonostante la scossa iniziale – ha rivelato al “Magazine di uomini e donne” - Il mio percorso con Giulia è terminato con un finale che immaginavo già da qualche tempo. Avevo notato un suo allontanamento da me, ma senza la certezza di quale sarebbe stata la sua decisione mi ero ripromesso di lottare fino alla fine per poter uscire con lei. Quando è arrivata la scelta sono scoppiato in lacrime, non per la delusione o lo stupore, ma perché per l’ennesima volta mi sono trovato a mettermi in gioco e a ricevere una delusione sentimentale”Dopo l’esperienza da corteggiatore, accetterebbe di buon grado di diventare tronista: “Se mi dovessero chiamare risponderei di sì, questa esperienza ha tirato fuori il lato migliore di me. Negli anni ho imparato a prendere consapevolezza di cosa posso dare e, ora che ho ritrovato me stesso, rimettermi in gioco sarebbe la possibilità per prendermi il mio tempo e cercare la donna che ho sempre voluto al mio fianco. Una persona che mi voglia bene per ciò che sono”.