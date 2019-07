di Emiliana Costa

Mercoledì 24 Luglio 2019, 14:21

La moglie e manager dipotrebbe essere in dolce attesa e ci sarebbe un indizioA lanciare il rumor, il settimanale Chi. L'argentina ha tre figli dall'ex marito Maxi Lopez, Valentino Costantino e Benedicto. E due figlie femmine dall'attuale marito Icardi, Francesca e Isabella.Insomma, secondo i rumors dunque Wanda Nara sarebbe incinta del sesto figlio.Al momento però non sarebbe arrivata nessuna conferma ufficiale.Wanda e Mauro Icardi - ormai lontano dal ritiro dell’Inter -E chissà che la cicogna non bussi presto alla loro porta. Staremo a vedere.