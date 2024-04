Vittoria Puccini, l'amore per Fabrizio Lucci: «Ci sposiamo. Rimpiango di non aver avuto un altro figlio» L'attrice ha rivelato un lato molto privato sul suo amore per il direttore di fotografia







di Dajana Mrruku Vittoria Puccini si è racconta in una lunga intervista, dove parla apertamente della sua relazione con il compagno Fabrizio Lucci. Profumo di fiori d'arancio all'orizzonte per l'attrice e il fotografo: «Ci sposeremo. Dobbiamo trovare la data». Lo ha annunciato così, Vittoria Puccini, durante la chiecchierata con Vanity Fair. Il loro è un amore maturo, ma giovane perché lei «non è brava a misurare il tempo». La storia d'amore con Fabrizio Vittoria ha raccontato alcuni aspetti privati della sua storia d'amore con Fabrizio Lucci, direttore di fotografia: «Stiamo insieme da una decina d’anni, non sono brava a misurare il tempo. In realtà il nostro è un amore giovane: entrambi viaggiamo tanto per lavoro (lui è direttore della fotografia, ndr) e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. Il rimpianto di Vittoria Vittoria Puccini ha, però, un rimpianto, quello di non aver avuto un altro figlio, ma solo Elena, la bimba nata dall'amore con Alessandro Preziosi:«Forse mi sembrava troppo dopo i tanti cambiamenti che avevo già dovuto attraversare. Poi il tempo è passato. Potrebbe essere un po’ un rimpianto: se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto. Sia chiaro, non è un’ombra nel rapporto con Fabrizio». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 16:27

