Veronica Peparini e Andreas Muller in vacanza in Sardegna. Lui annuncia: «Grandi progetti per il nostro futuro»

Martedì 20 Agosto 2019, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

edsono una delle coppie dell'estate. Lei, professoressa di danza ad. Lui, ballerino di una passata edizione e ora professionista. I due finalmente hanno deciso di non nascondersi più e di mostrare al mondo quanto è grande il loroLo hanno fatto qualche mese fa, e da allora non si sono più fermati. Anche adesso - durante la loro vacanza in Sardegna - postano in continuazione foto e video insieme.Quel che separa la Peparini dal suo amato Andreas è la differenza di età: più di 20 anni. Sui social, infatti, le critiche non sono mancate. Ma la coppia resiste e annuncia nuovi importantissimi progetti.SuAndreas Muller pubblica una foto e scrive: «Abbiamo lavorato e seminato durante tutto l’anno tante belle cose. Private e lavorative. Abbiamo iniziato e pensato tanti progetti e costruzioni importanti. Sempre rimanendo proiettati verso il futuro. Stiamo passando queste 3 settimane di vacanze con le nostre famiglie e i nostri amici. Ci stiamo ricaricando per affrontare il nuovo anno, perché ci sarà un sacco di lavoro da fare…Per il momento non diciamo ancora nulla ma per noi il lavoro inizierà prestissimo. Aspettateci…»Che cosa avranno in mente Andreas Muller e Veronica Peparini? Quali sono i progetti che i due hanno in cantiere? Per ora possiamo solo fare delle ipotesi. Che la coppia stia aprendo una nuovissima scuola di danza «di famiglia»?