Tiizano Ferro torna a casa a Latina dopo un anno di pandemia: il video degli abbracci tanto attesi

Tiziano Ferro con il video del suo ritorno a casa dopo un anno di assenza fa commuovere i social. Tiziano Ferro, dopo una anno di lontananza per via della pandemia, è potuto finalmente ritornare dall’America, dove abita col marito, in Italia e ha raccolto in un video poi pubblicato sul social i momenti più significativi.

Tiziano Ferro torna a casa: il video social

Una grande commozione per il video pubblicato da Tiziano Ferro sul suo ritorno in Italia dopo una anno di assenza. Dal viaggi aereo assieme al marito, all’atterraggio con tanto di bacio al suolo, l’abbraccio col padre e la madre, l’incontro gli amici, senza dimenticare gli animali domestici e i fan, che lo fermano mentre è in macchina per chiedergli un selfie.

Felicità e grandi sorrisi ma coperti da mascherina perché, come fa sapere nella didascalia, Tiziano Ferro è attento alle norma sul contenimento del Covid 19: “Abbracci e mascherine - ha scritto sul social - tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose“. La condivisione ha commosso i suoi follower e ha fatto il pieno di visualizzazioni, raccogliendo commenti entusiasti per video regalo fatto da Tiziano.

