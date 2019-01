Simona Ventura e Giovanni Terzi: cena a casa con i rispettivi figli

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continua a gonfie vele la love story frae ora i due si incontrano assieme ai rispettivi figli. La conduttrice infatti, come Leggo.it vi ha fatto sapere, dopo la fine della relazione con Gerò Carraro, annunciata con un video suoi social, ha ritrovato il sorriso a fianco del giornalista.La coppia è stata fotografa da “Diva e donna” durante una serata a casa Terzi con la presenza di Caterina, figlia adottiva di Simona e Giulio, secondogenito di Terzi, nato dal suo precedente matrimonio con Silvia Fondrieschi. La famiglia allargata sembra divertirsi in un’atmosfera rilassata dovela Ventura e giovanni non mancano di scambiarsi reciproche coccole.In un’intervista a “Oggi” Simona ha confessato di essere molto innamorata del suo attuale compagno: “Come sta il mio cuore? In questo momento danza – ha svelato - Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché Giovanni e io siamo uguali, uniti da una storia simile, entrambi siamo genitori separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico. Inoltre ci unisce una grande affinità elettiva. Ci guardiamo e ci capiamo”.