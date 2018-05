di Anna Maria Boniello

E anche se le cronache rosa la descrivono oggi fidanzata con Marcantonio Rota, il giovane noto immobiliarista con il quale è legata sentimentalmente da circa 6 anni forse la loro storia è al termine. Infatti domenica sera Ivana Trump sotto braccio a Rossano Rubicondi suo ex marito è sfilata per una piazzetta semi deserta per recarsi al ristorante Aurora, meta privilegiata per una cenetta romantica tête-à-tête a lume di candela. Ivana ha voluto ripercorrere le tappe della sua ultima vacanza sull’isola, proprio agli albori del suo matrimonio con Rubicondi ed ha molto apprezzato i piatti del locale come la pizza all’acqua, il piatto segreto dell’Aurora, calamaretti fritti e pesce locale. Brindisi, foto ricordo e poi via verso il Grand Hotel Quisisana, dove Ivana quando soggiorna a Capri è di casa.Oggi in una Capri dai colori e dall’aria di una capricciosa primavera, la coppia ha lasciato l’albergo per una breve passeggiata a Via Camerelle, la strada delle griffe, lei elegantissima con un tailleur dai colori tenui e tacco vertiginoso sempre sotto braccio al suo compagno che sfoggiava un elegante completo blu scuro, un look insolito per Capri. La lieve pioggerellina poi ha interrotto la passeggiata e la coppia che ha ritrovato l’amore si è diretta al ristorante Villa Verde, dove al loro arrivo Francolino, il patron del locale, ed il suo staff di sala ha improvvisato per gli inaspettati clienti un lunch brioso e fuori programma, una vera e propria festa con parrucche colorate e occhialoni sul volto mentre nelle sale di Villa Verde veniva suonato quello che in America è un vero e proprio inno degli anni 60’ “That’s Amore” il motivo lanciato da Dean Martin.Un vero e proprio show ripreso da Rosario Rubicondi che si è mostrato divertito all’inaspettata festa fatta in omaggio al ritorno a Capri della sua Ivana. Intanto in cucina lo chef ha improvvisato un menù particolare con una pizza a cuore, per festeggiare la coppia ed il loro ritorno di fiamma, poi mozzarella di bufala, prosciutto e scampi alla griglia tenendo d’occhio la dieta per Ivana ed una grande bistecca di angus per l’atletico Rossano. Poi Ivana e Rossano sono rientrati al Quisisana per donarsi ai piaceri della beauty farm tra sauna e massaggi, chiudendo la giornata con un tuffo nella piscina coperta del lussuoso Grand Hotel Quisisana.