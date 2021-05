Matrimonio d'alta quota: Reinhold Messner si sposa per la terza volta

Reinhold Messner si sposa per la terza volta. A maggio - annuncia la Tageszeitung - il 77enne e la sua compagna Diane Schumacher, 35 anni più giovane di lui, pronunceranno il fatidico sì. «È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo», commenta il Re degli Ottomila al giornale. Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes. «Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremo», aggiunge. Messner dal 1972 al 1977 era sposato con Uschi Demeter e nel 2009 - dopo 25 anni di convivenza e tre figli - sposò Sabine Stehle, dalla quale divorziò nel 2019. Come già avvenne nel 2009 la cerimonia si svolgerà in gran segreto in ambito familiare. All'epoca l'alpinista beffò la stampa e anticipò il matrimonio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 16:43

