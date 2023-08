Piqué in discoteca, la folla urla 'Shakira!': lui si infuria, «Non siete nessuno». Poi Casillas peggiora la situazione

di Redazione web

Non se lo aspettava di certo. Lui, Gerard Piqué, l'ex difensore del Barcellona, oggi imprenditore di successo, è stato bersagliato dal pubblico della discoteca 'Fitz' di Madrid dai fan della sua ex (che avrà goduto non poco). "Shakira, Shakira" ha urlato la folla, pronunciando ripetutamente il nome della cantautrice colombiana, con la quale Piqué ha avuto una relazione lunga dieci anni e due figli, prima che lei, lo scorso anno, scoprisse i suoi tradimenti e lo lasciasse.

La reazione furiosa di Piqué

«Silenzio», ha tuonato Piqué rivolto alla folla. «Io sono campione del mondo e voi non siete nessuno». Subito dopo l'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola Iker Casillas ha preso il microfono e ha chiesto al dj di lanciare 'Waka Waka', l'inno dei Mondiali del Sudafrica del 2010 – vinti dalla Spagna – ma cantato proprio da Shakira.

