Pechino Express 2022, Victoria Cabello e la malattia: «Problemi di memoria, era semi paralizzata»

Victoria Cabello è pronta per l’avventura di Pechino Express 2022, il reality itinerante di casa Sky in cui parteciperà in coppia con l’amico Paride Vitale. La conduttrice, prima della partenza, ha parlato della malattia che l’ha tenuta lontano dalla tv.

Victoria Cabello (Foto: Ansa)

Pechino Express 2022, Victoria Cabello e la malattia di Lyme

Victoria Cabello è una delle protagoniste di Pechino Express 2022, il reality Sky condotto da Costantino Della Gherardesca, dove parteciperà in coppia con l’amico Paride Vitale. Victoria, prima della partenza, ha raccontato della malattia di Lyme che ha contratto durante un viaggio all’estero e dei conseguenti problemi di salute che ha dovuto affrontare: «Avevo problemi di memoria – ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera - non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv».

Il cast di Pechino Express 2022

Per fortuna è stata aiutata e oggi tutto è solo un ricordo: «Direi l’ipnosi e la mia analista… Seriamente, mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno».

E nel futuro, dopo il reality, potrebbe arrivare una nuova edizione del suo celebre programma “Victor Victoria”: «Me lo chiedono davvero in tanti. Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro… A una trasmissione di televendite. Oppure diventare direttrice di rete di un qualunque canale ma solo nelle ore notturne. Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto».

Le coppie in gioco

Dieci coppie percorreranno Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi con finale a Dubai. Nel cast : il marciatore Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono "Gli Atletici", l'ex calciatore Ciro e Giovambattista Ferrara "Padre e Figlio", Barbascura X e Andrea Boscherini "Gli Scienziati", Rita Rusic e Cristiano Di Luzio "I Fidanzatini", Anna Ciati e Giulia Paglianiti "Le TikToker", Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile", Bugo e Cristian Dondi "Gli Indipendenti" e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia".

