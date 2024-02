Paola e Chiara dopo Sanremo ricordano i momenti bui: «Ci hanno massacrate... quante cattiverie»

di Redazione web

Paola e Chiara Iezzi sono reduci dall'avventura come conduttrici del prima Festival nell'ultima edizione di Sanremo. Le due sorelle milanesi se l'anno scorso erano in gara con il brano Furore, quest'anno si sono presentate all'Ariston con un ruolo diverso dal solito, anche se comunque, nella serata dei duetti sono salite sul palco per cantare insieme ai Ricchi e Poveri. Paola Iezzi ha condiviso sul proprio profilo Instagram un pensiero dedicato a lei stessa e a Chiara nel quale ha ricordato un periodo buio della loro carriera nel mondo dello spettacolo.

La storia Instagram di Paola Iezzi

Paola Iezzi ha pubblicato nel proprio profilo Instagram, una storia alquanto amarcord perché ricorda i tempi andati. Nonostante ora le due sorelle siano tornate insieme artisticamente, ne è passata di acqua sotto i ponti: le due presero strade differenti nel lontano 2013 per poi riappacificarsi solo dieci anni più tardi. I critici musicali le hanno più volte criticate e proprio su questo si concentra la storia Instagram di Paola: la foto, del 2004, la ritrae sul palco insieme a Chiara mentre cantano il brano "Blu". Questo il pensiero della cantante: «Se penso a tutte le cattiverie che ci dicevano o scrivevano quando facevamo il nostro pop. Soprattutto con questo pezzo (che io AMO) fummo massacrate. Eppure lo guardo ora e vedo questo video, questa performance fresca, moderna, nella sua semplicità, e vedo noi così carine, piene di gioia, entusiasmo e vita. Mi chiedo ancora cosa non andasse. Ma credetemi, non andava mai bene… Quindi grazie a chi, allora, ha creduto in noi e ci ha sostenuto. E a voi, che ci siete ora. Non è stato per niente facile».

Il libro di Paola e Chiara

Inoltre, Paola e Chiara Iezzi hanno anche scritto un libro che si intitola "Sisters - La nostra storia incredibile" e che racconta la loro vita da quando erano bambine fino a oggi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA