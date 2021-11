Meghan Markle, l'amore fra papà e figli ne “La panchina”: ecco la fiaba della duchessa

La panchina della duchessa di Sussex approda nelle librerie italiane. La fiaba scritta da Meghan Markle, moglie del principe Henry, tradotta dalla poetessa Vivian Lamarque e illustrata con i disegni leggeri di Christian Robinson, narra l’amore di un papà per il suo bimbo visto con gli occhi di una mamma. E mette in primo piano «il calore, la gioia, la dolcezza della relazione tra padri e figli in ogni tappa della vita», come spiega la stessa Markle. «La mia speranza è che ogni famiglia, di qualsiasi tipo essa sia, si possa rispecchiare nelle pagine de La panchina, esattamente come è stato per la mia», ha concluso. La fiaba è già in testa alle classifiche dei bestseller negli Usa.

Meghan Markle, La Panchina, Ape Junior, 32 p, 13,90 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 09:18