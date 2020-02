Non è la D'Urso: Nina Moric alla macchina della verità, fan preoccupati: «Aiutatela». A Live non è la D'Urso si torna a parlare di Nina Moric e Luigi Mario Favoloso a proposito delle accuse di presunta violenza. In studio ci sono i Favoloso al completo, mentre la modella croata era in collegamento da casa.

Leggi anche > Live non è la D'Urso, Morgan mette all'asta il foglietto della canzone di Sanremo con il testo modificato​

Nina Moric ha chiesto a Barbara D'Urso di sottoporsi alla macchina della verità per provare che le sue accuse di violenza subite dal suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso sono fondate. A Live non è la D'Urso in studio erano presenti Luigi Mario Favoloso insieme alla madre Loredana Fiorentino e al padre Michele, la Moric ha assistito al dibattito in collegamento da casa, mentre veniva inquadrata sembrava addormentarsi da un momento all'altro. lo stato della Moric però non è passato inosservato nemmeno alla padrona di casa che le ha chiesto: «Nina ma stai bene?». Mentre si sottoponeva alla macchina della verità la Moric ha risposto parlando in modo eccessivamente pacato, tanto da sembrare artificiale. Favoloso dallo studio ha inveito dicendo: «Ma non si può fare una macchina così, prima bisogna controllare se il soggetto ha bevuto o ha preso qualcosa, così non si può». Anche i social si sono scatenati sottolineando la strana condizione di Nina Moric e in tanti si sono preoccupati: «Aiutatela».



No vabbè ma in che condizioni era la moric #noneladurso — giovanna (@giovann12386562) February 16, 2020

Nina Moric sotto effetto di calmanti per passare per la vittima, NON HO PAROLE #noneladurso — Mariss (@Mari_Gallu) February 16, 2020

Nina Moric sotto effetto di calmanti per passare per la vittima, NON HO PAROLE #noneladurso — Mariss (@Mari_Gallu) February 16, 2020

Comunque vergognosa la macchina della verità fatta in quel modo a Nina Moric, che si vedeve benissimo quanto fosse in difficoltà. Non è trash e nemmeno giornalismo. È soltanto qualcosa di inqualificabile. #noneladurso — Roberto Mallò (@robymallo) February 16, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 00:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA