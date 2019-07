Nina Moric in posa su Instagram. Applausi dai fan: «Sei meglio di Belen»

di Ida Di Grazia

Nina Moric

Martedì 30 Luglio 2019, 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applausi dai fan: «Sei meglio di Belen». Fisico mozzafiato, sguardo intenso e una spiaggia da sogno, lo scatto postato poco fa sull'account Instagram della modella croata fa impazzire i fan che sono arrivati numerosi a commentare.Gli anni passano per tutti ma non perche con il passare del tempo diventa sempre più bella. L'ultimo scatto postato sul proprio profilo instagram la ritrae in bikini in tutta la sua bellezza. Fisico scolpito e sguardo ammaliante la Moric, in vacanza a Zanzibar, sembra aver trovato finalmente la propria serenità. Questo anche grazie al figlio Carlos che dopo anni di peripezie legali è tornato a vivere con lei. Il post Instagram è stato subito preso d'assalto dai fan che l'hanno riempita di complimente da «Fanno le fighe a 18 anni, poi c'è la Nina che ne ha 43» a «devo dire la verità, ti vedo molto piu bella di Belen».