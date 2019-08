Niccolò Fabi, mattinata "agitata" a Ponza: lunghe telefonate sul porto. Che cosa sarà successo?

Venerdì 9 Agosto 2019, 13:56

Mattinata agitata per Niccolò Fabi. Il cantautore, sbarcato da un po' di giorni all', non riesce a rilassarsi neanche in. Cammina nervosamente avanti e indietro lungo la banchina. Poi, discute animatamente al telefono. E passa così almeno un'ora, invece di rilassarsi in riva al mare.Eppure per lui quello trascorso è stato un anno di grandi successi personali, fatto soprattutto di viaggi e di nuove scoperte. Sui social ha raccontato la sua esperienza in Africa (Mozambico), durante la quale ha approfittato per lavorare alla sua nuova musica lontano da occhi indiscreti. E infatti, poco tempo dopo il suo ritorno a casa, l'annuncio del nuovo tour nei teatri sui social: «Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio», ha scritto sui suoi canali ufficiali, svelando le date del nuovo tour.Per vederlo nuovamente in azione sui palchi, bisognerà aspettare il prossimo dicembre. Sempre che non ci sia qualche sorpresa, dato l'umore nero del cantante. La sua nuova tournée partirà da Cascina (Pisa) il 27 dicembre e attraverserà tutta Italia. A Roma Fabi sarà all' Auditorium Parco della Musica il 19 e 20 gennaio. Si preannuncia un successo, dato che molte date sono già sold out.