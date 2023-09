Natalia Paragoni: «Con Ginevra facciamo come con i nostri due cagnolini»

di Redazione web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori la scorsa estate. La piccola Ginevra, infatti, è venuta al mondo lo scorso 21 luglio e da quel momento la vita dei due è cambiata.

Impegnatissimi per lavoro, infatti, lei dopo Uomini e donne si è dedicata all'imprenditoria digitale e alla moda, mentre Andrea Zelletta, dal canto suo, ha proseguito con la sua attività di dj. «Ma come fate con vostra figlia quando siete in giro?», le hanno chiesto i fan. Ecco la risposta dell'influencer.

Natalia Paragoni: «Ricevo brutti sguardi, c'è troppa gelosia»

Natalia Paragoni, prima Milano Fashion week da mamma: divisa tra Ginevra e le sfilate. Disavvenuta con il monopattino elettrico

La risposta di Natalia Paragoni

«Ginevra ha una bravissima tata - ha spiegato Natalia Paragoni -.

Natalia Paragoni, infatti, si è assentata recentemente per eventi come la Mostra del Cinema di Venezia. Per la prima volta, da quando è nata la bambina, infatti, l'ex corteggiatrici di Uomini e donne le è stata lontano per qualche giorno e ha spiegato che è stato molto difficile e che ha sentito la sua mancanza. Andrea Zelletta, dal canto suo, ha trascorso, per lavoro, diversi periodi altrettanto lontano in giro per l'Italia per lavoro, anche nel periodo della gravidanza.

A destare qualche perplessità nei fan è stata proprio una frase, detta con leggerezza e che voleva spiegare un aspetto pratico, legato proprio ai loro impegni: «Lo facevamo prima con i nostri due cagnolini - ha continuato Natalia Paragoni, riferendosi a lasciare la bimba con la tata -, lo facciamo adesso con la nostra bimba». Frase che ha fatto sembrare che per l'influencer, la piccola possa essere pari ai due cagnolini.

