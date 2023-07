Monica Leofreddi sparisce dai social. «È un periodo molto difficile». Poi cancella il post: cosa è successo

di Redazione Web

Monica Leofreddi, dopo molti giorni di assenza dai social ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram condividendo con i suoi fan un breve sfogo. Dalle parole della conduttrice televisiva non si è ben compreso quali siano i problemi che deve affrontare. Ma, un'altra cosa non è chiara: perché Monica Leofreddi, dopo poche ore, ha deciso di eliminare il post sul suo profilo Instagram? Procediamo con ordine.

Monica Leofreddi su Instagram

«Sono sparita per tanti giorni dai social - ha scritto Monica Leofreddi -.

Non è possibile comprendere quali siano i motvi che abbiano spinto Monica Leofreddi ad eliminare il post sul suo profilo Instagram. Potrebbe esser dovuto al lavoro o a questioni personali. Per adesso non ci resta che attendere aggiornamenti dalla conduttrice in merito alla situazione.

