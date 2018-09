Fabrizio Frizzi, il grande omaggio di Miss Italia che vedrà protagonista Carlotta Mantovan

Conto alla rovescia per la nuova edizione diSono oltre 180 le ragazze che partecipano a Jesolo al concorso di bellezza e non possono usare i loro cellulari: su invito della patron Patrizia Mirigliani l’hanno consegnato agli organizzatori e lo riavranno solo dopo 12 ore.Le miss sono in grande maggioranza nate in un mondo tutto digitale, hanno usato internet e i cellulari fin da piccole, sono cresciute di pari passo con l’avvento dei social network eppure, a sorpresa, quandoha rivolto loro l’invito a rinunciare ai cellulari, tutte hanno applaudito.L’iniziativa, nata per promuovere un uso consapevole dei dispositivi mobili e per riscoprire il piacere di stare insieme, lontane dallo schermo dello smartphone e dalla dipendenza da social network, è un invito a riflettere sull’impatto che i cellulari hanno nella propria vita. «Diamo un segnale di civiltà – ha esortato la patron che per solidarietà con le miss ha spento anche il suo device – è ora di riconnettersi alla vita reale, ristabilendo il giusto rapporto tra noi e il nostro cellulare e valorizzando alternative che troppo spesso, purtroppo, tendiamo a dimenticare, come la socializzazione purché non sia virtuale».