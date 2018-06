Mercedesz Henger e Lucas Peracchi innamorati: notti di passione e presentazioni in famiglia

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – E’ nato l’amore fra Mercedesz Henger, figlia di Eva e Lucas Peracchi. I due, che si conoscono da tempo, si sono incontrati in un evento a Capri e da allora è nato l’amore.A dare la notizia e pubblicare le foto dell’amore fra l’ex isolana e l’ex tronista è il settimanale “Spy” che riferisce, oltre a notti di passione, di un incontro un pranzo in famiglia con Eva, mamma di Mercedesz.Ancora la relazione non è ufficiale, però sia Lucas che Mercedesz risultano single: lei ha messo fine alla relazionecol fidanzato Leonardo, mentre Lucas dopo l’addio a “Uomini e donne” ha avuto un breve flirt con Paola Caruso.