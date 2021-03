Melissa Satta ritrova il sorriso, nuovo fidanzato dopo Boateng: chi è lui

Dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, per Melissa Satta sembra essere arrivato un nuovo amore. L’ex velina Melissa Satta infatti sarebbe fidanzata con l’imprenditore Mattia Rivetti.

MELISSA SATTA, DOPO IL DIVORZIO ARRIVA MATTIA RIVETTI

Melissa Satta ritrova il sorriso a fianco dell’imprenditore Mattia Rivetti. A dare la notizia il settimanale “Oggi”, che pubblica gli scatti della coppia felice per le vie di Milano e che dà anche qualche particolare sull’uomo d’affari. Secondo le indiscrezioni infatti la sua famiglia avrebbe venduto, in due trance e per una valore di oltre un miliardo totale, la Sportswear Company.

Melissa Satta, ospite di “Verissimo” ha parlato del suo divorzio da Kevin Prince Boateng: “È stata la storia più importante della mia vita - ha confessato - La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”.

