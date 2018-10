Lady Diana, gli amici contro la mamma di Kate Middleton: «Gesto di pessimo gusto»

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è incinta e impazza il toto-nome sul futuro nascituro. A poche ore dall' annuncio ufficiale dell'arrivo in primavera del figlio del principe Harry, i bookmakers non hanno dubbi: se sarà femmina si chiameràSuldei duchi di Sussex partono già da oggi le scommesse accreditando i favori del pronostico quasi a colpo sicuro. «Diana è chiaramente favorita» se si tratterà di una bambina, dice un portavoce diagenzia di scommesse britannica che 'piazza' al momento questa ipotesi 8 contro uno, in testa alla lista delle probabilità femminili. Anche se un'altra agenzia,, non esclude affatto l'alternativa di Victoria.A 100 contro uno e ai limiti dell'impossibile viene viceversa offerta la quota dinome (decisamente improbabile per un Windsor) della sorellastra-nemica di Meghan, mentre fra i potenziali nomi maschili prevaleLa scelta di Diana - finora attribuito al massimo come secondo nome in(a Charlotte, secondogenita di William e Kate) - sarebbe in effetti poco tradizionale per una principessa di sangue reale. Ma trattandosi in questo caso dell'erede di un ramo cadetto (al numero sette sulla linea di successione al trono e quindi destinata pressoché con certezza a non indossare la corona) non avrebbe 'controindicazioni'.Mentre rappresenterebbe un omaggio postumo alla popolarenonché il suggello del legame profondo di Harry con la memoria della madre perduta nell'infanzia e un segno di rispetto da parte di Meghan per una figura alla quale sembra ambire per qualche verso a ispirarsi: in particolare nell'impegno sociale.