Bella notizia per

La duchessa di Sussex è

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 ottobre 2018

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

incinta del suo. Il bambino delmeglio noto come, nascerà in primavera, a pochi mesi dalle nozze e dopo le voci su una possibile gravidanza rimbalzate sul web e sui giornali sin da subito. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dagli account Twitter della coppia.«Le loro altezze reali, i duchi di Sussex, sono lieti di annunciare che la duchessa sta aspettando un bambino», si legge nella nota ufficiale. Il primo figlio della coppia nascerà nella primavera del 2019. Il secondogenito di Carlo e la moglie sono impegnati al momento in un tour ufficiale inil primo al di fuori della Gran Bretagna dal giorno del matrimonio. Grande gioia per l'intera famiglia reale britannica.Harry e Meghan si sono sposati nel castello di Windsor a maggio monopolizzando l'attenzione dei media e dei Paesi di tutto il mondo. La loro storia d'amore è degna di tutte le copertine. Lei - borghese, americana, più grande di lui e con un divorzio alle spalle - è il simbolo dell'apertura della monarchia.Chissà se Meghan coglierà questa occasione per invitare tutta la famiglia. Tra l'ex attrice e suo padre, infatti, i rapporti non sono buoni. La duchessa non ha gradito, inoltre, le intromissioni della sorellastra. Il papà, però, attraverso gli organi di stampa ha sempre augurato per se stesso di poter conoscere e far parte della vita dei suoi nipotini.