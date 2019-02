Meghan Markle e Kate Middleton ai ferri corti? Ecco l'idea di William e Harry per non farle litigare

Ultimo aggiornamento: 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e come rilancia in Italia TgCom24,E così William e Harry, i rispettivi real consorti, hanno preso una decisione importante nel tentativo di riportare un po' di serenità tra le due donne.meglio le diverse esigenze delle due duchesse ed allontanare così imbarazzanti incomprensioni che metterebbero in difficoltà tutta la Royal Family.e potranno così impartire direttive senza temere l'una le ingerenze dell'altra. Le colpa di queste tensioni - sempre secondo la stampa - sarebbe tutta di Meghan, i cui "colpi di testa" sono attutiti con difficoltà dal Palazzo.in attesa del primogenito, continua ad avere difficoltà ad adattarsi al rigido protocollo della famiglia reale britannica.