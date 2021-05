Meghan Markle, l'esperta reale: «Tra William ed Harry la riconciliazione è possibile, ma lei deve sparire. Ecco cosa succederà»

di Silvia Natella

«Meghan Markle deve uscire di scena per favorire la riconciliazione tra William ed Harry». Ne è convinta l'esperta reale Kinsey Schofield. Attualmente, nonostante la mediazione di Kate Middleton, la pace non è possibile. La frattura tra i duchi di Sussex e la Famiglia Reale sembra insanabile e le interviste a Oprah Winfrey non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Meghan dovrebbe sparire e solo allora il secondogenito di Diana potrebbe riunirsi ai suoi familiari.

I rapporti tra i due fratelli non sono più idilliaci da quando Meghan Markle è entrata nelle loro vite. Se la coppia dovesse separarsi ci sarebbe qualche spiraglio per la pace, ma «resterebbe comunque il problema dei figli». L’inaugurazione della statua di Lady Diana il prossimo primo luglio potrebbe essere un banco di prova per William ed Harry. «Credo che l’unica possibilità di riconciliazione tra Harry e William preveda, purtroppo, l’uscita di scena di Meghan Markle - spiega la corrispondente reale Kinsey Schofield - Le cose potrebbero tornare alla normalità se Harry si separasse e tornasse da solo nel Regno Unito».

«Ci sarebbe comunque il problema dei figli», aggiunge l’esperta parlando con il Mirror. «Non li lascerebbe mai in un altro Paese». L'ipotesi che i Sussex si separino resta molto lontana al momento, anche perché la famiglia si sta allargando. Su Kate Middleton, rimasta molto delusa dal comportamento del cognato, Kinsey Schofield spiega: «La duchessa di Cambridge vorrebbe vedere di nuovo i fratelli uniti e felici, ma immagino conosca bene i pensieri che girano nella testa del marito. Non spingerà mai verso qualcosa per cui non è pronto».

Kate Middleton e William avevano avvertito Harry alla vigilia del matrimonio. Gli avevano detto di non affrettare i tempi, che l'ex attrice avrebbe potuto avere difficoltà in quel mondo, ma proprio questa loro reazione alle nozze ha iniziato ad allontanare Harry. Il principe teme che Meghan possa sparire dalla sua vita proprio come è successo con sua madre Diana. Il vuoto per la prematura scomparsa della principessa ha causato molti problemi al ragazzo allora 13enne. Harry ha confessato di aver abusato di alcool e droghe per superare quel vuoto.

