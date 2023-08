Matteo Diamante: «Io e Nikita Pelizon? Ci abbiamo riprovato tante volte...». Poi si sbilancia sui 'Donnalisi'

di Redazione Web

Terminata l'esperienza al GfVip, il reality condotto da Alfonso Signorini, le dinamiche dei rapporti tra gli ex concorrenti sono cambiati. E nelle ultime ore, Matteo Diamante si è trovato a parlare della fine della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due, a fine giugno si sono lasciati, probabilmente, stando a quanto riporta Edoardo, a causa di «un rapporto tossico» con i social di Antonella. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parle di Matteo Diamante

«Si dice che la colpa sia di Donnamaria? Non lo so - ha sottolineato - ha raccontato Matteo Diamante in un'intervista a Radio Radio -.

Poi, l'ex gieffino ha rivelato come stanno le cose con Nikita Pelizon. «Ho tentato di approcciarmi con lei ma non è andata come doveva andare, quindi alla fine ognuno ora va per la sua strada. Siamo cresciuti entrambi, anche se in maniera differente: quando io volevo una cosa, la voleva anche lei. Adesso che la voglio io, magari lei non la vuole più. Mi ha persino bloccato sui social. Le voglio bene ma non siamo congruenti».

