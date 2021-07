Victoria dei Maneskin molestata in Germania? Lei replica così su Instagram

Bufera mediatica per Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che nelle ultime ore è stata al centro dei rumors diffusi da alcuni fan tedeschi che avrebbero visto e filmato la ragazza, dopo il concerto in Germania di ieri sera, mentre era in lacrime. La reazione di Victoria, a detta dei fan, sarebbe dovuta ad una molestia subita da un uomo che le avrebbe palpeggiato il lato b.

Il video della presunta aggressione ha fatto il giro del web, suscitando molte polemiche, ma la smentita è arrivata subito. Poche ore fa, Victoria ha chiarito la vicenda pubblicando una storia Instagram dove scrive: «Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e non è successo nulla. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perchè mi toccavo gli occhi. Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente ».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 20:08

