Laura Chiatti hot, foto nuda nella vasca da bagno: «L’ha fatta Marco…»

La quarantena da emergenza coronavirus sembra procedere bene per Laura Chiatti. L’attrice è in isolamento col marito Marco Bocci che è stato l’autore di uno scatto abbastanza piccante, che la vede nuda all’interno della vasca da bagno.



L’attrice trascorre il tempo con i figli Enea e Pablo e la sua dolce metà, protagonista di parecchi scatti di copia dal suo profilo Instagram. Tra romaniche foto con Marco assieme ai suoi pargoli, ha postato un’immagine “diversa” dal solito. Laura è nella vasca da bagno, naturalmente senza veli, con l’obbiettivo della macchina fotografica che la riprende dall’altro lasciando intravedere particolari piccanti.



Nella didascalia la Chiatti ha appunto specificato che l’autore del ritratto era il marito con un “Foto fatta da @marcoboccireal ❤️”. Lui, assieme a diversi follower e molti amici vip, ha poi commentato la sua opera, complimentandosi con la mogliettina: “Bella – ha scritto nella bacheca – bellissima”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 17:00

