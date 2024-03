Kylie Minogue, la verità sul tumore e il motivo per cui non ha mai avuto figli: «È il mio destino, lo accetto»

di Cristina Siciliano

Kylie Minogue non ha avuto una vita facile. La cantante aveva 36 anni quando le è stato diagnosticato un tumore al seno, proprio mentre era all'apice del successo mondiale. Si è trattato di una dura battaglia che si è conclusa solo nove anni dopo, quando gli esami evidenziarono la guarigione. Oggi la star, che in trent’anni di carriera ha pubblicato tredici album e che non si è mai abbattuta, reinventandosi di continuo, è tornata a parlare della malattia e di come la sua dolorosa battaglia abbia influito sulla possibilità di diventare mamma.

Le parole di Kylie Minogue

«Mi chiedo spesso come sarebbe la mia vita da mamma - ha sottolineato Kylie al Sunday Times Style -. Avevo 36 anni quando mi è stato diagnosticato il tumore ma a quell'età non pensavo di dover diventare mamma.

L'adozione

Riflettendo sulla rottura con Andres Velencoso nel 2014, Kylie ha rivelato alcune opzioni che l'hanno portata a riflettere sempre sul tema della maternità. La cantante di 'All the Lovers' ha infatti spiegato al Sun che dopo la sua separazione «la vita ha preso una piega diversa». Questo ha spinto Kylie a prendere in considerazione anche l'adozione ma poi ha capito che «avere un bambino potrebbe non essere adatto a lei».

