“Di base sono piuttosto timida, per questo sentivo di aver bisogno di liberarmi del mio guscio, e alla fine ho iniziato a bere”, in tv ha recitato il ruolo della mite Charlotte York nella leggendaria serie "", ma l’attrice, che ha da poco spento 53 candeline, ha un passato difficile da raccontare. L’occasione è stato il podcast “Origins With James Andrew Miller”, in cui ha fatto conoscere la sua giovinezza: “Non penso che sarei ancora viva senza Sex And The City. Ero dipendente dall’alcol e la recitazione era l’unica cosa che mi faceva venire voglia di stare sobria”.Non pensava di poter superare i trent’anni d’età ma per fortuna la vita, come ha riportato Vanity Fair, le ha dato torto: “Non c’era nulla di abbastanza importante che mi spingesse a non intorpidire i miei sensi. Allora non credevo che avrei raggiunto i 30 anni. Ho iniziato a bere molto presto e per fortuna mi sono anche fermata presto, molto prima di ottenere successo come attrice”.A soli 22 anni aveva alle spalle le sedute con gli alcolisti anonimi e un ricovero in rehab (“Quando mi presentavo a lezione di recitazione con i postumi della sbornia ho capito che dovevo curarmi”), ma poi è arrivato il fatidico ruolo di Charlotte York, la “bruna” di Sex and the City: “A quel punto dovevo scegliere tra l’alcol e la recitazione”.