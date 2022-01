Kate e William, la colazione che non ti aspetti dei figli George e Charlotte

I piccoli George e Charlotte, i più grandi dei tre figli del principe William e di Kate Middleton, seguono alla lettera lo stile di vita salutare adottato dai genitori. Un'abitudine che riguarda anche la prima colazione dei bambini, di otto e sei anni.

Durante un impegno istituzionale a Londra, mamma Kate ha rivelato le abitudini alimentari dei figli, che nonostante la tenera età sembrano molto attenti a consumare cibi sani. A differenza di tanti loro coetanei, che amano i dolci e i cibi poco salutari, i piccoli George e Charlotte sono soliti consumare frutta e cereali a colazione. In particolare, i figli dei duchi di Cambridge sembrano molto ghiotti di mele. Lo riporta MyLondon.

Decisamente diverso, invece, il regime alimentare del cugino di George, Charlotte e Louis. Archie, il primogenito di Harry e Meghan Markle, è decisamente molto goloso, come aveva spiegato il papà: «Mia nonna (la regina Elisabetta, ndr) ci aveva chiesto cosa volesse per Natale e Meg le ha detto una macchina per preparare i waffle. Mia moglie prepara una versione più salutare dei classici waffle, ma la prima cosa che Archie pronuncia la mattina è sempre 'waffle'».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 12:25

