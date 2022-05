Kate Middleton è conosciuta in tutto il mondo per il suo incredibile senso dello stile al punto da avere inaugurato un fenomeno soprannominato "The Kate Effect" poiché qualsiasi abito indossa in genere è sold out dopo poche ore. Merito della scelta di look iconici, indimenticabili e soprattutto economici.

Leggi anche > Kate Middleton con Tom Cruise per la prima del nuovo Top Gun: e lui l'aiuta a salire le scale

Kate Middleton al Portrait Gala nel 2019.

Kate Middleton, l'abito più costoso che ha indossato solo due volte in pubblico

La duchessa di Cambridge infatti non disdegna il fast fashion, ma per alcune occasioni ufficiali l'alta moda è d'obbligo e la scelta ricade quasi sempre su Alexander McQueen. Dal battesimo del principe Louis all'Earthshot Prize, la duchessa ha scelto gli abiti del defunto stilista per tenere alto il nome della Corona e della moda British.

Tra le sue creazioni predilette, fa parte anche una mise floreale a balze sui toni del nero e del verde, che la duchessa ha sfoggiato in occasione dei Bafta Awards nel 2017 insieme a una pochette sempre di Alexander McQueen. Amante del riciclo, Kate Middleton è stata fotografata con lo stesso look al Portrait Gala nel 2019.

Secondo Harper's Bazaar, l'abito è costato 7.304 sterline (8.600 euro) e non è escluso che presto potremo rivederglielo addosso in un'altra preziosa occasione. Bethan Holt del Telegraph in precedenza ha elogiato il senso dello stile della moglie di William e ha spiegato perché tutto ciò che indossa si esaurisce in pochi minuti. «Ha davvero migliorato l'immagine della famiglia reale... È questa figura affascinante che la gente vuole conoscere e [lei] ha contribuito a garantire la prossima generazione della famiglia reale britannica» ha raccontato ad Harper's Bazaar.

«Capisce che se indossa qualcosa, avrà un impatto e avrà un significato. Non solo migliora il messaggio di ciò che sta facendo quel giorno, ma sa anche che attrae più persone verso ciò che sta facendo. La triste verità del mondo è che se sta visitando un ente di beneficenza e indossa un vestito nuovo di zecca che è davvero carino, quella foto volerà in tutto il mondo e molte più persone conosceranno l'ente di beneficenza. È così che funziona il mondo. Lei lo ha capito e se ne è aggrappata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA