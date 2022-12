Kanye West, l'account Twitter sospeso dopo il post su Hitler. Elon Musk: «È contro la legge»

Anche nell'era Twitter firmata Elon Musk ci sono limiti da non oltrepassare per i contenuti consentiti e Kanye West, che ora si fa chiamare Ye, ne ha attraversato uno con un post di giovedì sera che ha spinto la rete a sospendere il suo account. L'artista ha twittato un'immagine che combina la stella di David con una svastica, che è stata rimossa dal servizio di social media. Al suo posto c'era un messaggio che diceva che il post violava le regole di Twitter Inc. e un collegamento alla sua pagina delle politiche che spiegava le azioni di contrasto . Da allora, l'intero account è stato sospeso, con tutti i suoi tweet ora oscurati. Aveva 32,2 milioni di follower prima della sospensione.

Kanye West, ancora deliri: «Mi piace Hitler, vedo cose buone in lui»

Kim Kardashian e Kanye West, il divorzio è ufficiale. L'accordo milionario: 200mila dollari al mese per il mantenimento dei figli

Elon Musk sospende Ye

La decisione di sospendere Kanye West da Twitter «è stata mia, è importante che la gente lo sappia». Lo ha detto Elon Musk sottolineando come «a un certo punto è necessario dire cosa è incitamento alla violenza. È contro la legge». Il patron di Tesla spiega quindi come una valutazione anche del contesto esterno a Twitter lo ha aiutato a decidere la sospensione del rapper. Ye - così come è conosciuto - era stato da poco riammesso sulla piattaforma, dalla quale era stato cacciato in ottobre per commenti antisemiti.

Allarme hacker, attacchi russi a siti di istituzioni italiane https://t.co/muuqcrQjnD — Leggo (@leggoit) December 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA