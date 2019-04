Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge presentazioni in famiglia: pranzo con Cecilia e Ignazio Moser

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tantoquanto la sorellahanno trovato l’amore in un reality, Cecilia con Ignazio Moser al Grande Fratello Vip e il fratello condurante l’ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Le due coppiette hanno deciso di concedersi un pomeriggio di relax regalando qualche scatto sui social.Jeremias infatti ha postato dalla stories su Instagram alcuni scatti che lo vedono trascorrere la giornata assieme alla fidanzata Soleil, la sorella Cecilia e Ignazio fra pranzi sotto al sole e scherzi fra amici. Il piccolo di casa Rodriguez e la Sorge si sono fidanzante durate il reality Mediaset, che ha visto trionfare Marco Maddaloni, ma l’ex naufraga ha confessato a “Verissimo” che le avances di Jeremias erano iniziate prime: “Appena mi sono lasciata – ha rivelato l’ex corteggiatrice alla conduttrice Silvia Toffanin-, dopo l’estate, ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto, ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile.All’inizio non gli rispondevo fino a che mi ha scritto dei messaggi talmente simpatici che è venuto naturale rispondergli. Poi, quando siamo partiti c’era già una forte complicità”.