Jennifer Aniston non si ferma più, vola su Instagram e le star chiedono: «Spiegaci il tuo algoritmo segreto»

Venerdì 18 Ottobre 2019, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non si ferma più. Vi abbiamo raccontato sudella sua rincorsa a, sempre più nel mirino e sempre più vicina come numero di follower. L'attrice 50enne da poco sbarcata sucontinua ad acquisire fan in. E così,, ci ha preso gusto e ha iniziato a postare foto giornalmente.L'ultima è un #tbt, un prima e dopo che la immortala bambina e donna. E a quanto pare ciò che tocca diventa oro in poche ore, ottenendo oltre quattro miloni di like. Le star ora le chiedono quale sia il suo segreto. Celebrità di ogni settore e di ogni parte del mondo stanno commentando i suoi post. Addirittura la tennistale ha chiesto: «».L'attrice, neofita dei social, non risponde ma continua a divertirsi guardando i numeri del suo exploit. Ieri ha scherzato in un video. Dopo aver mandato in tilt Instagram ha spaccato il telefono contro un tavolo e l'ha lanciato in terra. Il filmato, di pochi secondi, è stato visualizzato da 14 milioni di persone. Quale sarà il prossimo atto della nuova regina di Instagram?